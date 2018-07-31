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В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

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 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

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 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

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3:46   31 Июля 2018
Россия

Депутаты предлагают увеличить штрафы за предпринимательство без регистрации

Депутаты предлагают увеличить штрафы за предпринимательство без регистрации

Несколько депутатов во главе с Владимиром Афонским (ЕР) выдвинули инициативу, предусматривающую увеличение в 40 раз штрафов за незаконное предпринимательство.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект инициативы. 

Предполагается, что в случае, если человек занимается предпринимательской деятельностью без юридического образования или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то ему придется выплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Предложение уже поддержали Минюст и «Единая Россия».

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Автор: Олег Королев
#госдума #штрафы #предпринимательство
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