Депутаты предлагают увеличить штрафы за предпринимательство без регистрации

Несколько депутатов во главе с Владимиром Афонским (ЕР) выдвинули инициативу, предусматривающую увеличение в 40 раз штрафов за незаконное предпринимательство.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект инициативы.

Предполагается, что в случае, если человек занимается предпринимательской деятельностью без юридического образования или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то ему придется выплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Предложение уже поддержали Минюст и «Единая Россия».