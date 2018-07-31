Американская разведка заявила о наличии признаков создания в КНДР ракет

Американские разведывательные службы зафиксировали признаки того, что Северная Корея создает новые ракеты.

Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе США сообщает, что создание ракет, которые могут достигнуть США, происходит на производственной площадке, где ранее изготавливались межконтинентальные ракеты.

По информации газеты, спутниковые снимки местности свидетельствуют о том, что речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.

При этом издание отмечает, что полученные разведкой данные указывают не на расширение ракетной программы властей Пхеньяном, а на то, что работа по конструированию современного вооружения в стране продолжается даже после того, как американский лидер Дональд Трамп аявил об отсутствии ядерной угрозы