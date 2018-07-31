Госдеп США одобрил маршрут нефтепровода Keystone

Госдепартамент США предварительно одобрил маршрут нефтепровода Keystone компании TransCanada через штат Небраска.

В обзоре ведомства отмечается, что в целом предварительно одобренный маршрут не окажет значительного влияния на окружающую среду.

Ожидается, что до конца августа в США пройдут общественные слушания по проекту. После этого будет принято решение по новому маршруту.

Согласно документу Госдепа, во время строительства возможны некоторые незначительные и умеренные воздействия на окружающую среду. Однако, канадская компания сможет снизить ущерб.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода длинной 1,9 тысячи километров. Он будет переправлять нефть из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Проект вызвал многочисленные протесты со стороны экологических организаций и общественников.