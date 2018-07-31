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В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Американская разведка заявила о наличии признаков создания в КНДР ракет

Американская разведка заявила о наличии признаков создания в КНДР ракет

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2:42   31 Июля 2018
Весь мир

В Тегеране назвали условие возвращения к переговорам с США

В Тегеране назвали условие возвращения к переговорам с США

Заместитель главы администрации иранского президента Хамид Абуталеби сообщил, что переговоры между США и Ираном возможно при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани без дополнительных условий. При этом он отметил, что Иран вряд ли готов к переговорам.

Абуталеби на своей странице в Twitter заявил, что те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны уважать иранскую нацию, сокращать боевые действия и возвратиться к «ядерной сделке».

Замглавы администрации иранского президента подчеркнул, что возвращение к СВПД - является обязательным условием диалога с США.

Восьмого мая Трамп объявил, что американская сторона выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ядерная сделка
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