В Тегеране назвали условие возвращения к переговорам с США

Заместитель главы администрации иранского президента Хамид Абуталеби сообщил, что переговоры между США и Ираном возможно при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани без дополнительных условий. При этом он отметил, что Иран вряд ли готов к переговорам.

Абуталеби на своей странице в Twitter заявил, что те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны уважать иранскую нацию, сокращать боевые действия и возвратиться к «ядерной сделке».

Замглавы администрации иранского президента подчеркнул, что возвращение к СВПД - является обязательным условием диалога с США.

Восьмого мая Трамп объявил, что американская сторона выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.