В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

Глава офиса бывшего президента Армении Виктор Согомонян рассказал о самочувствии арестованного ранее экс-лидера страны Роберта Кочаряна.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что Кочарян чувствует себя хорошо, он продолжает ежедневно заниматься спортом. Согомонян отметил, что экс-президент находится в «хорошем, боевом» настроении.

Ранее суд в Ереване арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну, который находился на посту президента в 1998—2008 годах, было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.