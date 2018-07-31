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 В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ

В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Американская разведка заявила о наличии признаков создания в КНДР ракет

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2:20   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

Глава офиса бывшего президента Армении Виктор Согомонян рассказал о самочувствии арестованного ранее экс-лидера страны Роберта Кочаряна.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что Кочарян чувствует себя хорошо, он продолжает ежедневно заниматься спортом. Согомонян отметил, что экс-президент находится в «хорошем, боевом» настроении.

Ранее суд в Ереване арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну, который находился на посту президента в 1998—2008 годах, было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

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Автор: Олег Королев
#армения #кочарян
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