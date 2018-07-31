В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ

Созданное в министерстве обороны военно-политическое управление ВС РФ поможет дать отпор попытка Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В минувший понедельник указом российского президента Владимира Путина экс-командующий войсками в Сирии и бывший командующий ЗВО Андрей Картаполов назначен главой новой структуры Минобороны РФ.

По его словам, «западные недруги» предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии. Сенатор отметил необходимость давать достойный отпор и создавать здоровый противовес, а также важность нового управления для нацбезопасности.

Бондарев заявил РИА «Новости», что ранее в России не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военных. Он напомнил, что такая структура была в советское время. Сенатор заявил, что данную традицию необходимо возрождать.