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 В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ

В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

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2:00   31 Июля 2018
Россия

В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ

В Совфеде рассказали о создании военно-политического управления ВС РФ

Созданное в министерстве обороны военно-политическое управление ВС РФ поможет дать отпор попытка Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В минувший понедельник указом российского президента Владимира Путина экс-командующий войсками в Сирии и бывший командующий ЗВО Андрей Картаполов назначен главой новой структуры Минобороны РФ.

По его словам, «западные недруги» предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии. Сенатор отметил необходимость давать достойный отпор и создавать здоровый противовес, а также важность нового управления для нацбезопасности.

Бондарев заявил РИА «Новости», что ранее в России не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военных. Он напомнил, что такая структура была в советское время. Сенатор заявил, что данную традицию необходимо возрождать.

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Автор: Олег Королев
#совфед #военно-политическое управление вс рф
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