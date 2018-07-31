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В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
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1:45   31 Июля 2018
Весь мир

Посол РФ: На границе Сирии и Израиля не будет иностранных сил

Посол РФ: На границе Сирии и Израиля не будет иностранных сил

Израильскую границу будут контролировать только регулярные части сирийской армии, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Он подтвердил наличие договоренностей, согласно которым стало возможно наступление правительственных войск на юго-западе Сирии.

Посол также назвал приоритетным для российской внешней политики обеспечение безопасности Израиля, который опасался появления на своих северных рубежах проиранских сил.

Викторов подчеркнул, что никаких несирийских сил не должно быть в южной зоне деэскалации.

Также он высказался за полную реализацию соглашения о разъединении сил от 1974 года, которое предполагает наличие на границе Израиля и Сирии демилитаризованных зон с присутствием миротворцев ООН.

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Автор: Олег Королев
#сирия #израиль #посол рф в тель-авиве
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