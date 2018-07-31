Посол РФ: На границе Сирии и Израиля не будет иностранных сил

Израильскую границу будут контролировать только регулярные части сирийской армии, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Он подтвердил наличие договоренностей, согласно которым стало возможно наступление правительственных войск на юго-западе Сирии.

Посол также назвал приоритетным для российской внешней политики обеспечение безопасности Израиля, который опасался появления на своих северных рубежах проиранских сил.

Викторов подчеркнул, что никаких несирийских сил не должно быть в южной зоне деэскалации.

Также он высказался за полную реализацию соглашения о разъединении сил от 1974 года, которое предполагает наличие на границе Израиля и Сирии демилитаризованных зон с присутствием миротворцев ООН.