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ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

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1:18   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

«Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на иностранцев в Таджикистане. 

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в поселке Дангара, расположенном на юго-западе страны. В передвигающихся на велосипеде туристов въехал автомобиль, после чего водитель и пассажиры вышли из машины и добили иностранцев с помощью ножей и огнестрельного оружия. В результате погибли два американца, голландец и швейцарец. Пострадали три человека.

Власти не исключили версию теракта. В воскресенье силовики отчитались об уничтожении трех участников нападения, еще трое были задержаны.

Сведения о том, что ответственность за падение взяла на себя ИГ, распространила организация SITE, которая мониторит новостные ресурсы экстремистов.

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Автор: Олег Королев
#иг #нападение #таджикистан #велосипедисты
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