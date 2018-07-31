Полиция назвала предварительную причина ДТП в Ростовской области

Виновником дорожной аварии с автобусом в Ростовской области мог стать водитель КамАЗа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В понедельник вечером три человека погибли, ещё шесть пострадали в дорожной аварии с участием вахтового автобуса и грузовика в Аксайском районе.

Пострадавших доставили в Аксайскую центральную районную больницу. Обстоятельства инцидента выясняют следователи, на месте работают эксперты.

Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, грузовик не соблюдал дистанцию.