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1:01   31 Июля 2018
Россия

Полиция назвала предварительную причина ДТП в Ростовской области

Полиция назвала предварительную причина ДТП в Ростовской области

Виновником дорожной аварии с автобусом в Ростовской области мог стать водитель КамАЗа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В понедельник вечером три человека погибли, ещё шесть пострадали в дорожной аварии с участием вахтового автобуса и грузовика в Аксайском районе.

Пострадавших доставили в Аксайскую центральную районную больницу. Обстоятельства инцидента выясняют следователи, на месте работают эксперты.

Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, грузовик не соблюдал дистанцию.

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Автор: Олег Королев
#дтп #грузовик #ростовская область
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