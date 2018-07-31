Минэнерго США заявило о возможности страны дать миру нужный объем ресурсов

Американский министр энергетики Рик Перри во время речи в Торговой палате США заявил, что месторождения в Западном Техасе могут дать необходимое количество энергоресурсов.

По его словам, мировой энергетический сектор являются подходящим местом для инвестиций в части спроса и поставок.

Глава Минэнерго подчеркнул, что третье место по добыче газа и нефти, которое отстает от России и Саудовской Аравии - это площадка на западе Техаса Permian Basin.

Перри отмечает, что площадка лишь на треть отстает от мировых лидеров, но имеет потенциал стать первым производителем газа. ПО его словам, это станет возможно в случае, когда будет построена необходимая инфраструктура для СПГ.