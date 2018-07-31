Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

В Минкомсвязи предлагают операторов спутникового телевидения обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам.

Предлагаемые ведомством поправки к федеральному закону о связи обязуют операторов давать доступ основным каналам тем гражданам, для которых они недоступны из-за удаленности. Оператор не сможет брать абонентскую плату, кроме случаев единовременной оплаты доступа к своей сети.

РИА «Новости» приводит текст документа. В нем подчеркивается, что услуга доступа оказывается оператором обязательных общедоступных телеканалов оказывается абоненту при условии, если он проживает в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети цифровой трансляции.

Перечень обязательных общедоступных телеканалов и список населенных пунктов без доступа к цифровому телевидению будут обнародованы на сайте Минкомсвязи.