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23:53   30 Июля 2018
Весь мир

Военные ликвидировали летевший к авиабазе Хмеймим беспилотник террористов

Военные ликвидировали летевший к авиабазе Хмеймим беспилотник террористов

Боевики запустили очередной дрон в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, однако его удалось уничтожить, база функционирует в обычном режиме.

Об этом в ходе брифинга  в понедельник рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, для уничтожения воздушной цели были задействованы штатные зенитные огневые средства.

Инцидент произошел 29 июля в темное время суток. Пострадавших и материального ущерба нет, заметил Цыганков.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #хмеймим #беспилотник
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