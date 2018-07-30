Военные ликвидировали летевший к авиабазе Хмеймим беспилотник террористов

Боевики запустили очередной дрон в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, однако его удалось уничтожить, база функционирует в обычном режиме.

Об этом в ходе брифинга в понедельник рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, для уничтожения воздушной цели были задействованы штатные зенитные огневые средства.

Инцидент произошел 29 июля в темное время суток. Пострадавших и материального ущерба нет, заметил Цыганков.