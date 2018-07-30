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23:26   30 Июля 2018
Весь мир

Мигранты могут дать «свежую кровь» Европе, считает глава МИД Испании

Мигранты могут дать «свежую кровь» Европе, считает глава МИД Испании

Ситуация с мигрантами из Африки в Испанию пока не носит массового характера, а Европе при этом «необходима свежая кровь» для предотвращения старения населения.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по результатам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Пр этом глава ведомства отметил, что глаза на данные закрывать не стоит. Однако, по его словам, речь идет о 20 тысячах человек, прибывших из Африки с начала 2018 года в страну, население которой составляет сегодня более 40 миллионов человек.

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Автор: Алла Ларионова
#европа #мигранты #испания
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