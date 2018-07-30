Школьника убило током в Чувашии

Транспортная прокуратура Чувашии выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего подростка.

Мальчик скончался в больнице из-за полученных ожогов 3-4 степени, полученных от электродуги поезда, отмечает ведомство.

Трагедия произошла, когда ученик Калининской специальной общеобразовательной школы-интерната забрался на вагон грузового поезда. Находясь там, он был получил травму от электродуги контактной сети. С термическим ожогом 70-80% тела ребенка привезли в реанимацию, но несмотря на все усилия медиков он скончался.