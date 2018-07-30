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23:05   30 Июля 2018
Россия

Школьника убило током в Чувашии

Школьника убило током в Чувашии

Транспортная прокуратура Чувашии выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего подростка.

Мальчик скончался в больнице из-за полученных ожогов 3-4 степени, полученных от электродуги поезда, отмечает ведомство.

Трагедия произошла, когда ученик Калининской специальной общеобразовательной школы-интерната забрался на вагон грузового поезда. Находясь там, он был получил травму от электродуги контактной сети. С термическим ожогом 70-80% тела ребенка привезли в реанимацию, но несмотря на все усилия медиков он скончался.

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Автор: Алла Ларионова
#ребенок #происшествия #ожог #поезд
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