Трамп готов к переговорам по миграционной реформе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Конгрессом США по миграционной реформе.

Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Таким образом президент ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он к переговорам по миграционным предложениям конгрессменов, которые вносились в рамках бюджета на следующий финансовый год.

При этом глава Белого дома не стал уточнять, на какие конкретно уступки он готов пойти в данном процессе, в частности, является ли финансирование в 25 миллиардов долларов для него пределом.