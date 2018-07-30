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22:07   30 Июля 2018
Весь мир

Трамп готов к переговорам по миграционной реформе

Трамп готов к переговорам по миграционной реформе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Конгрессом США по миграционной реформе.

Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Таким образом президент ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он к переговорам по миграционным предложениям конгрессменов, которые вносились в рамках бюджета на следующий финансовый год.

При этом глава Белого дома не стал уточнять, на какие конкретно уступки он готов пойти в данном процессе, в частности, является ли финансирование в 25 миллиардов долларов для него пределом.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #миграционная политика
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