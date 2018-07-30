Лаврентьев позитивно оценил первый день переговоров по сирийскому урегулированию в Сочи

Обсуждаемый в рамках десятого этапа переговоров по обстановке в Сирии в Сочи в астанинском формате список кандидатов в конституционную комиссию является новым. Данный ранее Дамаском не рассматривается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев в ходе брифинга в понедельник, что участники переговоров "Астана-10" в настоящее время обсуждают список кандидатов в конституционную комиссию.