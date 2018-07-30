Эксперт: решение ВТО в споре России и Украины по вагонам — важный прецедент

Решение Всемирной торговой организации (ВТО) в пользу России в споре с Украиной о вагонах является важный прецедентом. Об этом заявил RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Он считает, что в данном случае Россия рассчитывала на такой исход спора. Лисоволик также подчеркнул, что несмотря на то, что любое подобное решение ВТО можно оспорить, они обычно остаются в силе. Он добавил, сложившаяся ситуация — еще один аргумент в пользу того, что России необходимо использовать ВТО в качестве урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма.

В понедельник директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков сообщил, что Москва выиграла в ВТО спор с Киевом по поводу ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.