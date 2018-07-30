Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

Крымский малый и средний бизнес получит доступ к льготному кредитованию, рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Это произойдет в рамках национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса. Программа по субсидированию процентных ставок льготного кредитования предпринимательства пройдет по всей стране.

«Мы договорились, что рассмотрим возможность выделить отдельные лимиты на банки, работающие в Крыму, чтобы эти кредиты пошли таргетированно в Крым», — сказал Орешкин.

Эта мера необходима, потому что крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ в Крыму не выдают кредиты, объяснил министр. В рамках рабочего визита в Крым Орешкин посетил Дом предпринимателя. Там ему показали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему «Малый бизнес».