Медсестра, взятая в заложники в тюрьме во Франции, освобождена

Медсестра, которую заключенные взяли в заложники в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции, освобождена.

Об этом в понедельник сообщает Минюст страны. Злоумышленник удерживал женщину свыше трех часов. Детали операции по освобождению медсестры пока не приводятся. По данным представителя ведомства, в результате инцидента заложница не пострадала.

Ранее в СМИ появилась информация, что заключенный исправительной колонии Салон-де-Прованс захватил в заложники медсестру психиатрического отделения.