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21:30   30 Июля 2018
Весь мир

Медсестра, взятая в заложники в тюрьме во Франции, освобождена

Медсестра, взятая в заложники в тюрьме во Франции, освобождена

Медсестра, которую заключенные взяли в заложники в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции, освобождена.

Об этом в понедельник сообщает Минюст страны. Злоумышленник удерживал женщину свыше трех часов. Детали операции по освобождению медсестры пока не приводятся. По данным представителя ведомства, в результате инцидента заложница не пострадала.

Ранее в СМИ появилась информация, что заключенный исправительной колонии Салон-де-Прованс захватил в заложники медсестру психиатрического отделения. 

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Автор: Алла Ларионова
#тюрьма #весь мир #заложница
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