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Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

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20:53   30 Июля 2018
Весь мир

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Правительственные войска нанесли удары из ракетных установок по позициям радикалов в районе поселений Даэль и Бабис на западе провинции Алеппо, сообщает источник в Twitter (@husaynmurtadaa). По данным другого Twitter-канала (@MasarPressNet), артиллерия сирийcкой армии обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Башантра, Хур и Башкатин. Он же сообщает о работах по обустройству наблюдательного пункта международной коалиции возле деревни Ас-Сайяд к северо-западу от Манбиджа.

В провинции Даръа продолжается наступление частей сирийской армии на позиции террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).  По данным Тelegram-канал (@hosienmortadapressnew), САА зачистили поселение Аш-Шаджара в долине реки Ярмук от боевиков группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» (присягнули на верность ИГ). В городе Аль-Мусайфара прошла мирная демонстрация. Жители отпраздновали освобождение от игиловцев.

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

На севере провинции Хама правительственные силы нанесли арт-удары по опорным пунктам джихадистов «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена в РФ). Об этом сообщает источник в Twitter (@syrianews122). По его данным армия обстреляла окрестности Кафр Зеты и Аль-Жанабра. САА возобновила операцию в районе после того, как радикалы обстреляли жилые кварталы поселения Бридидж. В результате обстрела погиб ребенок.

Сирийская авиация продолжает наносить удары по скоплениям игиловцев в районе поселений Шбейки и Шурейзи в провинции Эс-Сувейда при поддержке ВКС РФ. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@Syrian_Uruk).

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 

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Автор: Григорий Рощин
#сирия #саа #игил #террористы #хама #нусра
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