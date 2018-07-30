СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ ведет разбирательство по факту государственной измены Петра Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй.

Депутат поведал о получении повестки о вызове на допрос в СБУ как свидетель. В качестве доказательства он прикрепил фото соответствующего документа к записи. Поводом для разбирательства послужила информация о том, что Порошенко в августе прошлого года подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 миллионов гривен (1,1 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ, я направил запрос в министерство обороны», — написал Куприй.

В ведомстве политику заявили, что в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства военнослужащим передали не 100, а 98 единиц оружия, причем охотничьего. Глава Минобороны Степан Полторак подчеркнул, что разглашение такое информации в СМИ может нанести ущерб национальным интересам Украины и является военной тайной. Куприй добавил, что через суд удалось заставить СБУ приступить к расследованию этого дела. Также депутат Рады заподозрил Порошенко в краже у военных двух недостающих снайперских комплексов, сделав предположение, что он оставил их себе или передал друзьям в качестве подарка.