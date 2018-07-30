За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

Коллегия Конституционного суда Грузии удовлетворила иск лидеров оппозиционной партии «Новый политический центр — Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, приняв решение об отмене административного наказания за употребление марихуаны без медицинских показателей.

При этом грузинский Конституционный суд счел обоснованным привлечение человека к ответственности, если он употребляет вещество в общественным местах и в присутствии несовершеннолетних.

В ноябре прошлого года Конституционный суд Грузии постановил, что употребление марихуаны не является уголовным преступлением на территории страны и не повышает угрозу преступлений, а также не провоцирует нарушения общественного порядка.