МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

Отказ Америки участвовать в качестве наблюдателя в 10-ой международной встрече по Сирии в «астанинском формате» вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американская сторона постоянно озвучивает желание содействовать политическому урегулированию в Сирии, а встреча в Сочи посвящена как раз этой проблеме. Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента сообщало, что США не примет участие в качестве наблюдателя во встрече в Сочи. В понедельник началась двухдневная (30-31 июля) Международная встреча высокого уровня стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана и Турции). Главными темами конференции стали вопросы создания сирийского конституционного комитета, возвращение беженцев, а также гуманитарные проблемы, в том числе обмен пленными.

Вооруженный конфликт в САР длится с марта 2011 года. Урегулирование ситуации обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, ставший первой попыткой собрать для переговоров широкий состав стран. Главный результат конгресса — решение о создании конституционной комиссии.