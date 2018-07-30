Мы в соц.сетях:
Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

 Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году

Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

 Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году

Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
20:40   30 Июля 2018
Весь мир

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

Отказ Америки участвовать в качестве наблюдателя в 10-ой международной встрече по Сирии в «астанинском формате» вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американская сторона постоянно озвучивает желание содействовать политическому урегулированию в Сирии, а встреча в Сочи посвящена как раз этой проблеме. Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента сообщало, что США не примет участие в качестве наблюдателя во встрече в Сочи. В понедельник началась двухдневная (30-31 июля) Международная встреча высокого уровня стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана и Турции). Главными темами конференции стали вопросы создания сирийского конституционного комитета, возвращение беженцев, а также гуманитарные проблемы, в том числе обмен пленными.

Вооруженный конфликт в САР длится с марта 2011 года. Урегулирование ситуации обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, ставший первой попыткой собрать для переговоров широкий состав стран. Главный результат конгресса — решение о создании конституционной комиссии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #сирия #политика #сочи #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...