Мы в соц.сетях:
Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

 Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году

Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

 Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году

Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
20:17   30 Июля 2018
Россия

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Суд намерен в закрытом режиме рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения одной из сестер, зарезавших отца в Москве.

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости. Кроме того, девушке решено было продлить срок задержания.

Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, которых насчитывалось более 30, в минувшую пятницу было найдено в подъезде многоквартирного жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Уже на следующий день по подозрению в убийстве отца были задержаны трое его дочерей — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признались в содеянном и пояснили, что отец долгое время истязал их.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #убийство #арест #девушка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...