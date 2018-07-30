Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Суд намерен в закрытом режиме рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения одной из сестер, зарезавших отца в Москве.

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости. Кроме того, девушке решено было продлить срок задержания.

Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, которых насчитывалось более 30, в минувшую пятницу было найдено в подъезде многоквартирного жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Уже на следующий день по подозрению в убийстве отца были задержаны трое его дочерей — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признались в содеянном и пояснили, что отец долгое время истязал их.