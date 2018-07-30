РЖД ответила молчанием на отказ Украины закупать знаки «Почетный железнодорожник»

Киев разорвал контракт. Сделке помешала политика.

РЖД не комментируют решение руководства «Украинских железных дорог» приостановить закупку наградных знаков «Почетный железнодорожник» у российского монополиста.

«Без комментариев», - сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе РЖД.

К российским железнодорожникам украинские коллеги обратились по итогам тендера. 26 июля филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» заключил договор с РЖД на покупку 96 нагрудных знаков стоимостью около четырехсот тысяч рублей. К значку из медно-никелевого сплава прилагается удостоверение из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.

Позже в компании «Украинские железные дороги» пояснили, что соглашение необходимо пересмотреть «с учетом актуального политического контекста».

Ведомственный знак «Почетный железнодорожник» получают работники стальных путей за наивысшие и стабильные результаты труда, внедрение прогрессивных технологий, а также за самоотверженные действия, связанные с обеспечением безопасности пассажиров. Обладатели его пользуются льготами. Например, могут бесплатно путешествовать в вагонах повышенной комфортности.

«Почетных» железнодорожников» сегодня на Украине более четырех тысяч. Наградной знак был в ходу с 1934 года на территории советского государства. Украшало его изображение самого мощного пассажирского паровоза в Европе ИС. Позже облик знака менялся четыре раза. В 2002 году был утвержден дизайн, где к ретро-машине добавили изображение высокоскоростного электропоезда «Сокол».