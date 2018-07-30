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19:51   30 Июля 2018
Россия

РЖД ответила молчанием на отказ Украины закупать знаки «Почетный железнодорожник»

РЖД ответила молчанием на отказ Украины закупать знаки «Почетный железнодорожник»

Киев разорвал контракт. Сделке помешала политика.

РЖД не комментируют решение руководства «Украинских железных дорог» приостановить закупку наградных знаков «Почетный железнодорожник» у российского монополиста.

«Без комментариев», - сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе РЖД.

К российским железнодорожникам украинские коллеги обратились по итогам тендера. 26 июля филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» заключил договор с РЖД на покупку 96 нагрудных знаков стоимостью около четырехсот тысяч рублей. К значку из медно-никелевого сплава прилагается удостоверение из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.

Позже в компании «Украинские железные дороги» пояснили, что соглашение необходимо пересмотреть «с учетом актуального политического контекста».

Ведомственный знак «Почетный железнодорожник» получают работники стальных путей за наивысшие и стабильные результаты труда, внедрение прогрессивных технологий, а также за самоотверженные действия, связанные с обеспечением безопасности пассажиров. Обладатели его пользуются льготами. Например, могут бесплатно путешествовать в вагонах повышенной комфортности.

РЖД ответила молчанием на отказ Украины закупать знаки «Почетный железнодорожник»

«Почетных» железнодорожников» сегодня на Украине более четырех тысяч. Наградной знак был в ходу с 1934 года на территории советского государства. Украшало его изображение самого мощного пассажирского паровоза в Европе ИС. Позже облик знака менялся четыре раза. В 2002 году был утвержден дизайн, где к ретро-машине добавили изображение высокоскоростного электропоезда «Сокол».

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Автор: Марк Григорьев
#украина #контракт #ржд #тендер #закупка #почетный железнодорожник
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