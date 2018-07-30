Минск опроверг сообщения об инсульте у Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала бредом сообщения ряда СМИ о тяжелом заболевании Александра Лукашенко.

«Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме», — приводит слова Эйсмонт белорусское бюро «Радио Свобода».

Ранее ряд изданий сообщил о том, что белорусский лидер якобы перенес инсульт и потому отменил свой визит в Гомель в конце прошлой неделе. При этом, Лукашаенко встретился с руководством китайской компании CITIC Group.