Мы в соц.сетях:
Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

 Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

 Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
19:36   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Минск опроверг сообщения об инсульте у Лукашенко

Минск опроверг сообщения об инсульте у Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала бредом сообщения ряда СМИ о тяжелом заболевании Александра Лукашенко.

 

«Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме», — приводит слова Эйсмонт белорусское бюро «Радио Свобода».

Ранее ряд изданий сообщил о том, что белорусский лидер якобы перенес инсульт и потому отменил свой визит в Гомель в конце прошлой неделе. При этом, Лукашаенко встретился с руководством китайской компании CITIC Group.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#политика #сми #лукашенко #белорусия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...