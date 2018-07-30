Мы в соц.сетях:
Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

 Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

Предприниматели Крыма получат доступ к льготному кредитованию

 Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания

Одной из девушек, убивших отца-садиста, суд продлил срок задержания
СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

СБУ расследует дело о госизмене Порошенко

 За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать

За употребение марихуаны в Грузии больше не будут наказывать
Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

Сирия последние новости. Удары ВВС САР в Эс-Сувейда, наступление САА в Даръа

 МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи

МИД прокомментировал отказ США участвовать в международной встрече по Сирии в Сочи
19:38   30 Июля 2018
Весь мир

Референдум по вступлению Македонии в НАТО и ЕС пройдет 30 сентября

Референдум по вступлению Македонии в НАТО и ЕС пройдет 30 сентября

Парламент Македонии назначил дату референдума по вопросу переименования страны и ее вступления в НАТО и Евросоюз. Он пройдет 30 июня, сообщает Македонское информационное агенство. 

По данным агенства, 68 из 120 депутатов поддержали инициативу, оппозиционная партия «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» воздержалась от голосования. Граждане Македонии должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли Вы вступление в Европейский союз и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией?»

Двадцатипятилетний спор о названии страны между Македонией и Грецией мешал ее приему в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название своей соседки, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. 17 июня министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ес #референдум #нато #политика #македония #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...