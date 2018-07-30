Референдум по вступлению Македонии в НАТО и ЕС пройдет 30 сентября

Парламент Македонии назначил дату референдума по вопросу переименования страны и ее вступления в НАТО и Евросоюз. Он пройдет 30 июня, сообщает Македонское информационное агенство.

По данным агенства, 68 из 120 депутатов поддержали инициативу, оппозиционная партия «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» воздержалась от голосования. Граждане Македонии должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли Вы вступление в Европейский союз и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией?»

Двадцатипятилетний спор о названии страны между Македонией и Грецией мешал ее приему в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название своей соседки, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. 17 июня министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.