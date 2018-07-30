Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве к 2019 году

Московские власти планируют реализовать пилотный проект, благодаря которому в столице начнет работу самая большая сотовая сеть пятого поколения (5G). Об этом сообщил заместитель главы департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

Тестовая зона развернулась в Московской городской детской клинической больнице. По словам Александра Горбатько, столица уже готова к внедрению и развитию нового стандарта связи поколения 5G. В ближайшее время этот стандарт станет основой для развития различных проектов во всех сферах жизни: здравооохранение, транспорт, ЖКХ и строительство. Уже в следующем году пилотная зона с 5G-интернетом заработает в столице. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков подписали соглашение по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в столице. «МегаФон» планирует создать тестовую сеть сотовой связи пятого поколения (5G) до третьего квартала 2019 года.

Морозовскую больницу выбрали в качестве пилотной зоны для внедрения новых сетей в связи с разработкой проектов по телемедицине. Один из таких проектов — дистанционная ультразвуковая диагностика, когда врач управляет роботизированной рукой, а также платформа генетического секвенирования. По словам операционного директора московского филиала ПАО «Мегафон» Антона Пирогова, сети 5G, которые будут развиваться в мегаполисе по соглашению столичных властей, позволят передавать большой объем информации за короткий промежуток времени. Так, для передачи 40 Гб данных потребуется около одной минуты.