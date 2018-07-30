Заключенный взял в заложники медсестру в тюрьме на юге Франции
Французские полицейские переговариваются с преступником. Заключенный отбывает наказание в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции.
В понедельник, 30 июля, заключенный взял в заложники медсестру психиатрического отделения. Министерство юстиции Франции отметило, что в городе создали кризисный штаб. К месту случившегося прибыли спецподразделения полиции Марселя. По информации Минюста, заключенный отбывает наказание за преступления, которые не связанны с терроризмом.
???? Communiqué de presse de la Direction de l’administration pénitentiaire : prise d'otage au centre de détention de Salon de Provence ➡️ https://t.co/0S2buIytoI pic.twitter.com/f1WseuRXQg— Ministère Justice (@justice_gouv) 30 lipca 2018