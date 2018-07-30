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19:18   30 Июля 2018
Весь мир

Заключенный взял в заложники медсестру в тюрьме на юге Франции

Заключенный взял в заложники медсестру в тюрьме на юге Франции

Французские полицейские переговариваются с преступником. Заключенный отбывает наказание в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции.

В понедельник, 30 июля, заключенный взял в заложники медсестру психиатрического отделения. Министерство юстиции Франции отметило, что в городе создали кризисный штаб. К месту случившегося прибыли спецподразделения полиции Марселя. По информации Минюста, заключенный отбывает наказание за преступления, которые не связанны с терроризмом.

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Автор: Анатолий Кубарев
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