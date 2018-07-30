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19:17   30 Июля 2018
Россия

Путин обновил состав комиссии по ТЭК

Путин обновил состав комиссии по ТЭК

Президент РФ Владимир Путин обновил состав участников президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что в состав комиссии включены зампред правительства России Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. В список лиц, участвующих в работе комиссии, внесли председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и гендиректора «Россетей» Павла Ливинского.

Новые участники сменили граждан, покинувших ранее свои посты. Экс-министр энергетики РФ Кирилл Молодцов вошел в состав комиссии по ТЭК в качестве помощника руководителя администрации президента Российской Федерации. Комиссию при президенте по стратегическому развитию ТЭКа и экологической безопасности учредили указом президента России Владимира Путина в 2012 году. Председателем комиссии является сам глава государства, ответственным секретарем — глава «Роснефти» Игорь Сечин. В состав комиссии по ТЭК вошли крупные бизнесмены и представители органов власти.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #политика #тэк
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