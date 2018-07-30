Пожнадзор сможет останавливать работу объектов массового пребывания людей до 90 суток

Пожарный надзор сможет останавливать работу объектов с массовым пребыванием людей на срок до 90 суток за нарушения правил безопасности. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Законопроект, позволяющий реагировать на правонарушения, связанные с угрозой жизни и здоровья на объектах с массовым пребыванием людей, подготовило ведомство. Согласно проекту закона также предполагается введение административных штрафов. За несоблюдение требований пожарной безопасности гражданин заплатит от трех до четырех тысяч рублей, должностные лица — от 15 до 25 тысяч рублей. Юрлицам достанутся штрафы от 200 000 до 400 000 рублей.

Проект ФЗ определяет, за какие нарушение могут применяться указанные меры: неисправность противопожарного водоснабжения, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. На данный момент законопроект согласовывается с федеральными органами.