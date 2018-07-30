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18:57   30 Июля 2018
Россия

Пожнадзор сможет останавливать работу объектов массового пребывания людей до 90 суток

Пожнадзор сможет останавливать работу объектов массового пребывания людей до 90 суток

Пожарный надзор сможет останавливать работу объектов с массовым пребыванием людей на срок до 90 суток за нарушения правил безопасности. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Законопроект, позволяющий реагировать на правонарушения, связанные с угрозой жизни и здоровья на объектах с массовым пребыванием людей, подготовило ведомство. Согласно проекту закона также предполагается введение административных штрафов. За несоблюдение требований пожарной безопасности гражданин заплатит от трех до четырех тысяч рублей, должностные лица — от 15 до 25 тысяч рублей. Юрлицам достанутся штрафы от 200 000 до 400 000 рублей.

Проект ФЗ определяет, за какие нарушение могут применяться указанные меры: неисправность противопожарного водоснабжения, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. На данный момент законопроект согласовывается с федеральными органами.   

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #россия #закон #общество
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