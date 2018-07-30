Москва задышала: к концу года в столице обустроят 80 парков

Москвичам и гостям столицы не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно отдохнуть в крупных парках рядом с домом, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за последние восемь лет в столице создали порядка 400 новых парков. К концу 2018 года обустроят еще 80 парков по всей Москве, передает интернет-портал «Ньюинформ». Бирюков добавил, что основные работы по благоустройству парков завершат в сентябре.

В районе Печатники ликвидировали незаконную мусорную свалку. К концу года здесь появится парк технических видов спорта и прогулочная зона у Москвы-реки. В столице создают мини-парки на местах заброшенных скверов. Власти Москвы облагораживают территории городских парков и лесопарков. За последние восемь лет на эти цели выделяли до четырех миллиардов рублей ежегодно.