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19:04   30 Июля 2018
Россия

Москва задышала: к концу года в столице обустроят 80 парков

Москва задышала: к концу года в столице обустроят 80 парков

Москвичам и гостям столицы не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно отдохнуть в крупных парках рядом с домом, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за последние восемь лет в столице создали порядка 400 новых парков. К концу 2018 года обустроят еще 80 парков по всей Москве, передает интернет-портал «Ньюинформ». Бирюков добавил, что основные работы по благоустройству парков завершат в сентябре.

В районе Печатники ликвидировали незаконную мусорную свалку. К концу года здесь появится парк технических видов спорта и прогулочная зона у Москвы-реки. В столице создают мини-парки на местах заброшенных скверов. Власти Москвы облагораживают территории городских парков и лесопарков. За последние восемь лет на эти цели выделяли до четырех миллиардов рублей ежегодно.

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Автор: Анатолий Кубарев
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