Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, уточнили в Пенсионном фонде России.

По информации ПФР, в стране порядка девяти миллионов работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235 рублей 74 копейки. Территориальный орган ПФР пересчитает страховую пенсию автоматически, поэтому не нужно обращаться в фонд и писать заявление.

Корректируют пенсии работающих пенсионеров с учетом страховых взносов ежегодно в августе. Однако индексацию пенсий этой категории пенсионеров заморозили в 2016 году. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщал, то на индексацию пенсий работающих пенсионеров потребуется дополнительно 250 миллиардов рублей ежегодно.