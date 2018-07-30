Складывать руки пока рано: Эксперт напомнил о важности борьбы с терроризмом

Накануне в поселке Себистон Хатлонской области в Таджикистане группа неизвестных днем на автомобиле наехали на группу иностранных велотуристов. В результате наезда двое граждан США и один гражданин Швейцарии скончались на месте. Через некоторое время больнице от полученных травм умер еще один пострадавший — гражданин Нидерландов. Машина скрылась с места трагедии.

Местным полицейским удалось обнаружить подозреваемых и транспортное средство марки Daewoo, которое задействовали при нападении, неподалеку от столицы республики в населенном пункте Торбулок. Однако задержать злоумышленников без преград не удалось. Преступники начали отстреливаться от стражей порядка, которые вынуждены были открыть огонь на поражение. В результате двое из них были убиты на месте, и еще одного арестовали.

Вероятнее, атака на велотуристов планировалась заранее и появлении иностранцев в этой местности злоумышленникам было известно. Пока случившееся однозначно не квалифицировано как теракт, но не стоит забывать, что аналогичный почерк имели теракты в Ницце 14 июля 2016 года, в Берлине 19 декабря 2016 года и в Нью-Йорке 18 мая 2017 года. Во всех этих случаях ответственность на себя брала запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ)*.

Трагедию в беседе с ФАН прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что террористы, к сожалению, уже хорошо освоили технологи спланированного наезда на толпу. Характерно и то, что подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, заметил эксперт. По мнению политолога, с высокой долей вероятности можно предположить, что в ближайшее время ИГ возьмет на себя ответственность за наезд на велосипедистов.

Эксперт отметил, что главари этой террористической организации еще до поражения в Сирии, призывали своих сторонников создавать сети «спящих ячеек», которые впоследствии выполняли бы террористические «заказы». В силу этого факта, не исключено, что в настоящее время террористы попытаются организовывать атаки в странах СНГ. Он также напомнил, что Россия неоднократно предупреждала все государства и в особенности своих соседей, что иностранные террористы, которые отправлялись воевать против правительства в Сирию, затем вернутся и начнут терроризировать свои родные страны подобными жестокими нападениями. Эксперт добавил, что в ИГ состояла большая группа из Таджикистана. Вероятно, часть из них уже вернулась в свою страну, заметил Кошкин.

Политолог напомнил, что РФ постоянно ставит вопрос о предупреждении угрозы терроризма на разных площадках, среди которых ОДКБ, ШОС и БРИКС. В деле недопущения возможных терактов эксперт отметил высокую важность эффективной координации спецслужб государств всего мира, включая страны СНГ.

«На сегодняшний день Россией в деле борьбы с терроризмом делается многое и очень успешно, но складывать руки пока рано. Нужно идти на полшага, на шаг впереди», — подытожил эксперт.

* Организация, запрещенная в России решением Верховного суда