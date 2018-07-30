Путин уменьшил размер неустойки за просрочку алиментов

Размер неустойки составит 0,1 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о снижении размера неустойки за просрочку выплаты алиментов и дал возможность судам уменьшать ее, если образовались штрафы, несоразмерные самой задолженности. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон позволит судам уменьшить размер неустойки, если образовалась задолженность, с учетом материального и семейного положения алиментщика. Заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина объяснила, что на практике складывается ситуация, когда размер неустойки значительно превышает задолженность по уплате алиментов.

Если суд установит, что неустойка образовалась в связи с уважительной причиной и алиментщик не мог погасить сумму, тогда его освободят полностью или частично от уплаты задолженности. Мизулина подчеркнула, что закон устранит перекос, сложившийся в практике взыскания алиментов.