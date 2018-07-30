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18:24   30 Июля 2018
Россия

Путин уменьшил размер неустойки за просрочку алиментов

Путин уменьшил размер неустойки за просрочку алиментов

Размер неустойки составит 0,1 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о снижении размера неустойки за просрочку выплаты алиментов и дал возможность судам уменьшать ее, если образовались штрафы, несоразмерные самой задолженности. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин уменьшил размер неустойки за просрочку алиментов

Закон позволит судам уменьшить размер неустойки, если образовалась задолженность, с учетом материального и семейного положения алиментщика. Заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина объяснила, что на практике складывается ситуация, когда размер неустойки значительно превышает задолженность по уплате алиментов.

Если суд установит, что неустойка образовалась в связи с уважительной причиной и алиментщик не мог погасить сумму, тогда его освободят полностью или частично от уплаты задолженности. Мизулина подчеркнула, что закон устранит перекос, сложившийся в практике взыскания алиментов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #мизулина #алименты
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