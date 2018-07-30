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18:43   30 Июля 2018
Россия

Эксперт: Участие Балакина положительно повлияет на столичные выборы

Эксперт: Участие Балакина положительно повлияет на столичные выборы

Предприниматель Михаил Балакин не станет серьезным конкурентом действующему меру Сергею Собянину в борьбе за пост мэра Москвы, однако его участие положительно повлияет на столичные выборы.

Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он уверен, что разнообразие кандидатов с разными программами в бюллетене привлечет большее количество избирателей. 23 июля Мосгорсуд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать Михаила Балакина в качестве кандидата на пост главы Москвы, признав отзыв подписей депутатов недействительным.

Собянин имеет широкую поддержку правящей партии, в отличие от Балакина, у которого нет большого электорального ресурса. Это можно объяснить тем, что основная деятельность Балакина ранее не касалась сферы политики, а о его политических взглядах практически ничего неизвестно, отмечает Шаповалов. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев придерживается подобного мнения. Он назвал Балакина типичным «игроком за второе место», желающим с помощью выборов стать более популярным. Инцидент с отзывом подписей муниципальных депутатов и судебным вмешательством Журавлев называет «попыткой кандидата создать шумиху вокруг своего выдвижения».

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #россия #выборы #политика #балакин
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