Миноритариев в совете директоров радиостанции представит заместитель главного редактора «Эха Москвы» Екатерина Годлина.

Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы». По его словам, в совете директоров девять человек. Венедиктов представляет миноритарных акционеров — 34 процента, а размер пакета акций не позволяет напрямую управлять радиостанцией.

«У меня возник конфликт интересов», — сказал Венедиктов.

Алексей Алексеевич объяснил, что он главный редактор «Эха Москвы» и представляет миноритариев. Также он должен защищать интересы редакции, а не акционеров и совета директоров. Однако получилось так, что нужно было одобрить бюджет, который миноритарии не одобрили.