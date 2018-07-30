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18:02   30 Июля 2018
Россия

Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

Миноритариев в совете директоров радиостанции представит заместитель главного редактора «Эха Москвы» Екатерина Годлина.

Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы». По его словам, в совете директоров девять человек. Венедиктов представляет миноритарных акционеров  — 34 процента, а размер пакета акций не позволяет напрямую управлять радиостанцией.

«У меня возник конфликт интересов», — сказал Венедиктов.

Алексей Алексеевич объяснил, что он главный редактор «Эха Москвы» и представляет миноритариев. Также он должен защищать интересы редакции, а не акционеров и совета директоров. Однако получилось так, что нужно было одобрить бюджет, который миноритарии не одобрили. 

«Чтобы избежать конфликта интересов я покинул совет», — заключил Венедиктов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #эхо москвы #венедиктов
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