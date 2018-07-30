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18:01   30 Июля 2018
Россия

Цивилев подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Кузбасса

Цивилев подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Кузбасса

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в понедельник предоставил нужные документы в областную избирательную комиссию  для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах главы Кузбасса.

Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России». В пресс-релизе говорится, что кандидат от «Единой России» предоставил 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию и муниципальный фильтр. Избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидата Цивилева в ближайшие 10 дней, проверив все поданные им документы.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября. Всего в них примут участие 10 кандидатов, семеро из них от политических партий, трое — самовыдвиженцы. Выборы главы Кузбасса планировали провести в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева. Он руководил регионом с 1997 года. Однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Врио губернатора назначили Сергея Цивилева.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #выборы #политика #кузбасс #цивилев
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