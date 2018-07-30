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17:38   30 Июля 2018
Россия

Наталья Бочарова назначена замминистром науки и высшего образования РФ

Наталья Бочарова назначена замминистром науки и высшего образования РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки и высшего образования РФ. Информация об этом размещена на сайте правительства в понедельник, 30 июля.

Министерство науки и высшего образования РФ создано 15 мая 2018 года указом президента России Владимира Путина. Оно появилось в результате разделения Министерства образования на два ведомства: Минобрнауки и Министерства просвещения. Министром науки и образования назначили Михаила Котюкова, который до этого возглавлял Федеральное агентство научных организаций. Ранее говорилось, что реорганизация ведомства продлится до 2019 года.

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Автор: Арсений Аскольский
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