Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Сейму Польши следующего созыва необходимо подготовить претензии к российскому государству о военных репарациях, заявил депутат Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, подобные отчеты подготовили государства Балтии. Сейчас Россия «не соблюдает права и международный порядок», но отчет должен быть, подчеркнул председатель комиссии сейма Польши по изучению вопроса о репарациях.

«Я считаю, что должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией», — заключил Мулярчик.

Российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что никаких репараций от РФ страна не получит, так как у Польши нет таких прав. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал требования польских властей тупиковым путем.