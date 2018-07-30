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 Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Польский депутат призвал взыскать с России репарации
17:39   30 Июля 2018
Весь мир

Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Сейму Польши следующего созыва необходимо подготовить претензии к российскому государству о военных репарациях, заявил депутат Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, подобные отчеты подготовили государства Балтии. Сейчас Россия «не соблюдает права и международный порядок», но отчет должен быть, подчеркнул председатель комиссии сейма Польши по изучению вопроса о репарациях.

«Я считаю, что должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией»,  — заключил Мулярчик.

Российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что никаких репараций от РФ страна не получит, так как у Польши нет таких прав. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал требования польских властей тупиковым путем.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #польша #общество #репарации #мулярчик
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