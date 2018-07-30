Пример компании Siemens разрушил антироссийские планы Киева в ВТО

Эксперты ВТО приняли сторону России в ситуации с экспортом украинских железнодорожных вагонов. Решение организации представляется показательным. Такое мнение выразил доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Как отметил Грибов в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня», конфликт начался с того, что в 2014 году Россия начала аннулировать выданные производителям из Украины сертификаты соответствия, в результате чего поставки железнодорожных вагонов из Украины на российский рынок сократились в 20 раз. Украинцы расценили это действие Москвы, как грубое нарушение принципов ВТО, но не нашли сочувствия в организации.

«По идее это может послужить эталоном и для других разбирательств между Россией и Украиной, — полагает эксперт. — Ведь сегодня это перманентная проблема, так как Киев уже все инстанции завалил жалобами насчет того, что Россия в 2014 году якобы массово притеснила интересы украинских компаний-производителей. Число таких разбирательств исчисляется десятками».

Впрочем, вряд ли это решение экспертов ВТО напрямую повлияет на другие споры между Россией и Украиной по разрыву торгово-экономических отношений в 2014 году, так как, по словам Грибова, рынок железнодорожных вагонов является чрезвычайно специфическим. Как заметил эксперт, если рассматривать железнодорожный рынок России в целом, то на нем активно работают и другие иностранные железнодорожные компании. Поэтому крайне сложно обвинить Москву в том, что она препятствует или пытается закрыть свой рынок для иностранных компаний, а значит, ее действия не противоречат свободе торговли. В данном случае достаточно вспомнить компанию Siemens и ее многомиллиардные проекты в контексте отечественных железных дорог.

Грибов также подчеркнул, что возможности ВТО в настоящее время крайне ограничены. Слабость Всемирной торговой организации ни для кого не секрет. Это особенно ярко иллюстрирует ситуация, сложившаяся из-за торгово-экономической политики президента США Дональда Трампа. Его администрация начала торговые войны против Евросоюза, Китая, России и ряда других стран, совершенно игнорируя нормы ВТО. Мало того, Вашингтон и вовсе пригрозил выходом из организации и заявил о возможном создании новой международной торговой площадки. Если это произойдет, ВТО наступит коллапс, вся наработанная система экономического регулирования рухнет.

«Возвращаясь к ситуации с вагонами необходимо понимать, что там нет серьезных экономических противоречий. Все эти сложности являются результатом известного политического конфликта», — подчеркивает эксперт.

По его словам, споры между Москвой и Киевом будут тянуться и дальше. Их объем не уменьшится, по меньшей мере, на протяжении этого года. А что будет дальше пока предсказать трудно, поскольку на Украине грядут парламентские и президентские выборы, и многое может измениться.