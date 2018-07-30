Депутат Госдумы поддержал закон о пенсионном маневре, но пришел на митинг против него

Парламентарий хотел услышать конструктивные предложения для поправок. Услышал только агитацию.

Депутат, представляющий в Госдуме интересы Северо-Западных окраин Екатеринбурга, Андрей Альшевских («Единая Россия»), в отличие от своей коллеги по фракции из Крыма Натальи Поклонской, поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Но в то же время поучаствовал в митинге против пенсионного маневра, который прошел в Екатеринбурге 28 июля по инициативе КПРФ. Кстати, вернулся оттуда живым, здоровым и с некоторыми выводами. Корреспондент ИА «Политика Сегодня» дозвонилась до парламентария, чтобы узнать подробности.

- Зачем вы ходили на митинг?

- Всегда был сторонником того, что органы власти должны посещать такие протестные мероприятия, чтобы получать информацию не из СМИ. Чтобы смотреть, слушать все эти мнения. Нередко на митингах звучат предложения, которые могут найти отражения в поправках к законопроекту.

- Услышали такие предложения?

- К сожалению, все мероприятие скатилось к агитации на выборах в городскую думу в сентябре. Организаторы просто прикрылись темой, которая волнует сейчас людей, открыто агитировали.

- Вас узнавали?

- Многие да, походили, спрашивали. Есть категория людей, которые ничего не хотят слышать, им бесполезно объяснять. Им важен протест ради протеста. Есть большой процент людей, которые настроены против, но готовы идти на диалог. Есть пенсионеры, которые пришли на митинг, потому что позвала парторганизация. Я с ними разговаривал, объяснял, что закон позволяет увеличивать им пенсию.

- Убедили их?

- Да. Но есть пенсионеры, которых тревожит будущее их детей и внуков. Я много интересного и полезного узнаю от людей, да и к критике отношусь спокойно. Если ты занимаешься публичной политикой, надо принимать, что не всем нравится твоя деятельность. Но я говорил и говорю, что подобные мероприятия надо посещать.

- Не боялись, что вас могу побить на митинге? Без охраны пришли?

- Конечно, без охраны. Ее нет у меня. Это мой родной город, мой округ. Не думаю, что надо бояться. Я доступен для граждан, веду приемы, охотно встречаюсь, обсуждаю. Я считаю, что если ты голосуешь за какой-то закон, то обязан людям объяснить, почему ты принял такое решение, должен привести аргументы, которые побудили это сделать. Некрасиво проголосовать, а потом попытаться самоустраниться от обсуждения.

У депутатов Госдумы с сегодняшнего дня начался отпуск. Но Альшевских не собирается отдыхать. Будет работать в Екатеринбурге. По его словам, август и сентябрь вообще будет временем кропотливой работы над поправками к законопроекту о пенсионном маневре ко второму чтению.

Законопроект о пенсионном маневре пересматривает выход возраста на пенсию, чтобы повысить пенсии в России. По планам, пособия будут увеличиваться на одну тысячу рублей, раз в год, начиная с 2019 года. Тех, кто родился в девяностые будут ждать уже европейские размеры пенсий.