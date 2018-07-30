Гудков уступил Навальному броневичок в никуда

И выпалил очередь из старых обид. Политолог уверен, что пули лишь просвистели над короной Навального.

Лидер новоиспеченной либеральной «Партии Перемен», пока не зарегистрированной Минюстом, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в понедельник опубликовал в Facebook длинный пост, в котором упрекает политического блогера Алексея Навального в попытках помешать объединению российской оппозиции.

Гудков напоминает, что много лет поддерживал Навального. Будь то дело «Кировлеса» или нападение на сотрудников ФБК в Анапе, однако Навальный, по версии Гудкова, не помнит добрых дел, не заинтересован выступать единым фронтом, а пытается утвердиться в роли единоличного лидера российской оппозиции в ущерб «Прекрасной России будущего».

«Тебе так нужно размежеваться? Ну что же, броневичок Алексею Анатольевичу – в студию», - иронизирует Гудков.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов заметил, что основная претензия Гудкова к Навальному касается муниципальных выборов в Подмосковье. Гудков недоволен отсутствием поддержки со стороны своего бывшего соратника и постоянными подколками, благодаря которым Гудкова воспринимают в образе «карманного оппозиционера» для власти.

«Я подозреваю, что чайничек уже вскипел и крышечка начала прыгать. Гудков не выдержал. Логика в этом есть. Навальный ведет себя, как принцесса на горошине, а остальные должны ему подчиняться. Он изолирует себя от широкого круга поддержки, тех, кто может составить широкую периферию демократической коалиции», - говорит эксперт.

Разногласия по пенсионной реформе между упомянутыми деятелями служат лишь одной из партий в какофонии накопившихся противоречий. Гудков подчеркивает, что по вопросу повышения пенсионного возраста внутрипартийного консенсуса пока нет. Его соратник Ксения Собчак напротив реформу поддерживает. А Навальный действует в привычном амплуа: держит нос по ветру и выступает за все хорошее против всего плохого.

«Если завтра вдруг случится так, что всем хорошим станет повышение пенсионного возраста, как это было для либеральных кругов пару-тройку лет назад, то Алексей Анатольевич будет яростным сторонником отмены пенсий. Станет ярким либертарианцем», - не сомневается Данилов.

В либертарианский пруд Навальный закинул удочку в минувшее воскресенье, выступив одним из организаторов московского митинга против повышения пенсионного возраста. Какую именно цель преследовал блогер – вопрос открытый, но видимый улов был скромным. На митинг, по оценке столичного главка, пришли около двух с половиной тысяч сторонников абсолютной свободы. Данилов полагает, что Навальный сотоварищи выбрали не свою повестку.

«Посмотрите на лозунги, которые хипстеры принесли. Они касаются чего угодно, но только не пенсий. Для людей в 20-25 лет вопрос пенсионной системы – это как вопрос конца солнечной системы», - смеется собеседник «ПС».

В первом чтении правительственный проект закона Госдума приняла 19 июля. И взяла таймаут на четыре месяца. Предполагается, что за это время законопроект существенно доработают при участии экспертов и общественников.