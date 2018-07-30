Глава РФ подписал закон о товарных интернет-агрегаторах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об интернет-агрегаторах, информации о товарах и услугах у них и ответственности их владельцев.

Такой документ появился в понедельник на официальном портале правовой информации.

Новый закон написан с целью восполнения пробелов в правовом регулировании в области продажи товаров и услуг в интернете, а также для создания дополнительных механизмов по защите прав потребителей. Документ подразумевает ввод понятия владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), которые способствуют не только ознакомлению с такого рода справочной информацией, но и заключению договоров.