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 Депутат Госдумы поддержал закон о пенсионном маневре, но пришел на митинг против него

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 Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Польский депутат призвал взыскать с России репарации
16:55   30 Июля 2018
Россия

Глава РФ подписал закон о товарных интернет-агрегаторах

Глава РФ подписал закон о товарных интернет-агрегаторах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об интернет-агрегаторах, информации о товарах и услугах у них и ответственности их владельцев.

Такой документ появился в понедельник на официальном портале правовой информации.

Новый закон написан с целью восполнения пробелов в правовом регулировании в области продажи товаров и услуг в интернете, а также для создания дополнительных механизмов по защите прав потребителей. Документ подразумевает ввод понятия владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), которые способствуют не только ознакомлению с такого рода справочной информацией, но и заключению договоров.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #закон #интернет-торговля
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