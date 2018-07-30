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16:55   30 Июля 2018
Россия

Кандидатуру Балакина на выборах мэра Москвы могут восстановить

Кандидатуру Балакина на выборах мэра Москвы могут восстановить

Мосгоризбиркому предстоит решить, разрешать бизнесмену Михаилу Балакину участвовать в избирательной гонке или нет.

Ранее его кандидатуру сняли с выборов мэра столицы из-за того, что некоторые муниципальные депутаты отозвали свои подписи в его поддержку. Однако юристы Балакина 23 июля оспорили решение Мосгоризбиркома в суде. Теперь комиссии надо решить, подать ответную жалобу в Верховный суд или восстановить кандидатуру бизнесмена.

Политический деятель, депутат Госдумы 1999-2003 годов от Московской области Борис Надеждин в разговоре с «Политэкспертом» заявил, что возвращение Балакина в избирательную гонку придаст выборам дополнительную драматичность. Дело в том, напомнил эксперт, что бизнесмен долго работал на бывшего градоначальника Юрия Лужкова, и у многих ассоциируется именно с ним.

Тем не менее возможному кандидату не следует упоминать об этом, считает Надеждин. Несмотря на то, что в 2010 году многие сетовали на смену мэра, теперь люди довольны Сергеем Собяниным. Он многое сделал для столицы. Она преобразилась и развилась. В этой атмосфере связь Балакина с Лужковым сыграет против кандидата.

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Автор: Олег Королев
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