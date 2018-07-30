Первое пассажирское судно на подводных крыльях ушло в рейс Севастополь—Ялта

В Севастополе прошел спуск на воду пассажирского судна нового поколения «Комета 120М» на подводных крыльях. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 августа «Комета» начнет курсировать между Севастополем и Ялтой, а в понедельник, после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев несколько раз ударил в судовой колокол, был поднят трап, судно отправилось в свое первое плавание. Среди первых пассажиров «Кометы» замглавы правительства Дмитрий Козак, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Крыма Сергей Аксенов.

Салоны морского пассажирского судна оборудованы креслами авиационного типа. «Комета» способна принять до 120 пассажиров. Экипаж составляет пять человек. Длина судна — 35 метров, ширина и высота — 10 метров. Материал постройки корпса — коррозионностойкий алюминиево- магниевый сплав. Скорость «Комета» до 35 узлов, что в пересчете «на сухопутные» — около 65 километров в час. «Комета 120М» может находиться в режиме автономного плавания до восьми часов и проходить до 100 миль — свыше 150 километров — без остановки.

Судно построено на заводе в Рыбинске Ярославской области, где с 2013 года ведется производство теплоходов нового поколения. В Севастополе судно дорабатывалось и испытывалось на судостроительном заводе «Вымпел». Сегодня представители предприятия подписали с Севастопольским морским портом соглашение о передаче в аренду на 49 лет одной из производственных площадок порта, где планируется достраивать следующие суда проекта.