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В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников
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16:44   30 Июля 2018
Россия

В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

Российский президент Владимир Путин поручил провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов шестой парашютно-десантной роты.

Глава РФ поручил правительству за полгода создать организационный комитет по подготовке программы и обеспечить разработку соответствующего плана. 29 февраля — 1 марта 2000 года рота, возглавляемая гвардией подполковника Марка Евтюхина вступила в бой с превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков под руководством Хаттаба. В сражении погибли 84 военнослужащих. Остались в живых только шесть бойцов.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #чечня #общество #вдв
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