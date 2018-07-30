В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

Российский президент Владимир Путин поручил провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов шестой парашютно-десантной роты.

Глава РФ поручил правительству за полгода создать организационный комитет по подготовке программы и обеспечить разработку соответствующего плана. 29 февраля — 1 марта 2000 года рота, возглавляемая гвардией подполковника Марка Евтюхина вступила в бой с превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков под руководством Хаттаба. В сражении погибли 84 военнослужащих. Остались в живых только шесть бойцов.