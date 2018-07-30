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Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

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16:22   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Москве не реагировать на призыв латвийского депутата «раздробить Россию».

Ранее депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс заявил, что Россию нужно разделить. В Twitter он написал, что мир в Европе начнется только после того, как РФ распадется на несколько маленьких государств.

Милонов призвал россиян не обращать внимания на такие высказывания. Он напомнил, что слова депутата ничего общего с позицией Риги не имеют. Из-за этого отношения России и Латвии не должны ухудшаться. Наоборот, Москве нужно продемонстрировать свой дружелюбный настрой.

Тем более, что в каждой стране имеются «свои идиоты». И в России таких достаточно. Все государства имеют право на сумасшедших депутатов, подытожил парламентарий.

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Автор: Юлия Халус
#россия #латвия #политика #милонов #весь мир
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