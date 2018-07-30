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16:20   30 Июля 2018
Россия

Рекламой техники Bork с участием Путина заинтересовалась ФАС

Рекламой техники Bork с участием Путина заинтересовалась ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается проверить видеоролик компании бытовой техники Bork, в котором используются кадры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений, ведомство примет предусмотренные законом меры. В антипонопольной службе уточнили, что обращений в ведомство пока не поступало.

В мае компания разместила в YouTube ролик «Bork на кухне президента», в котором Путин располагается на кухне, где находятся пять предметов техники фирмы Bork. На стоп-кадрах подписаны все названия моделей. Сам видеоролик является фрагментом фильма «Владимир Путин. День с президентом», который вышел на экраны в 2012 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #фас #общество #bork
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