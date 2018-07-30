Россияне обсудили предложение депутат сейма Латвии раздробить РФ

Когда российское государство распадается на малые страны по этническому составу, тогда военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы, написал депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс в Twitter.

Так латвийский политик прокомментировал пост, посвященный писателю Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна СССР. Владимир Николаевич умер от сердечного приступа в ночь с пятницы на субботу в возрасте 85 лет.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) July 28, 2018

Предлагаю разделить Латвию на несколько частей по преобладающему этническому составу. Тогда с Россией будут граничить части с русскоговорящим населением, которое не боится руссого соседа. И затраты НАТО сократятся к нулю. И вопросы поддержания мира в Европе исчезнут само собой. — Евгений Горовенко (@gevru2004) 30 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что депутат сейма Латвии придерживается радикальных националистических взглядов и Кирштейнса совершенно не заботит вопрос войны и мира. Возможно, подобные взгляды широко распространены в европейских странах, а латвийский депутат выразил тайные желания других политиков.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо раздробить на несколько частей для спокойствия в Европе Это мы уже проходили. Потом, по итогам, будет скрывать свой череп в лесах Бразилии и считаться жертвой диктатуры — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 30 июля 2018 г.

Просто Латвию уже некуда разваливать)) — Александр Бевзенко (@v7v4mnhPv6fv55U) 30 июля 2018 г.

Россия разделилась на этнические республики в 1991 году, благодаря таким вот недоумкам. И пора бы вам вспомнить, что вы всего лишь обременение земель, приобретенных Российской Империей, и продолжать трястись и не вякать, пока империя не начала искать сбежавший товар! — Алекс Доберман (@alexvs1974) 30 июля 2018 г.

по идее все идет к тому, что через 50 лет Латвии не будет, будет территория. Посмотрите видео про Ригу "Где люди?". Реагировать на этот бред не нужно. Подождите 50 лет. — eatmeatalot (@eatmeatalot) 30 июля 2018 г.

прибалтийские республики давно «поехали» на теме «русской угрозы», которая позволяет им шантажировать НАТО и ЕС, получая от них оружие и деньги, которые неизвестно куда идут. — сергей бережной (@vaselkov1) 30 июля 2018 г.

Это у кого-то лишние территории там? Как правило, кто лезет тот и теряет... — Роман Брянский - 2 (@gogotyn36) 30 июля 2018 г.

Сенатор Франц Клинцевич напомнил о серьезном европейском кризисе после распада Югославии. По его словам, если аналогичная ситуация случится с РФ, тогда катастрофические последствия коснутся всех, включая и маленькую Латвию. Единая РФ — гарант безопасности европейских стран.

«Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае останется без хозяина», — заключил Клинцевич.

Надо Латвии опять присоединится к России для спокойствия в Европе. ???? — АПМал (@2011vmalk) 30 июля 2018 г.

Но агрессивная Россия. Мы выучили, помним, не путаем???? — читальный зал (@elenapopilenko) 30 июля 2018 г.