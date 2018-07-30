Мы в соц.сетях:
Путин обновил состав комиссии по ТЭК

Путин обновил состав комиссии по ТЭК

 Депутат Госдумы поддержал закон о пенсионном маневре, но пришел на митинг против него

Депутат Госдумы поддержал закон о пенсионном маневре, но пришел на митинг против него
Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

 МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым
Складывать руки пока рано: Эксперт напомнил о важности борьбы с терроризмом

Складывать руки пока рано: Эксперт напомнил о важности борьбы с терроризмом

 Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Польский депутат призвал взыскать с России репарации
Путин обновил состав комиссии по ТЭК

Путин обновил состав комиссии по ТЭК

 Депутат Госдумы поддержал закон о пенсионном маневре, но пришел на митинг против него

Депутат Госдумы поддержал закон о пенсионном маневре, но пришел на митинг против него
Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

 МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым
Складывать руки пока рано: Эксперт напомнил о важности борьбы с терроризмом

Складывать руки пока рано: Эксперт напомнил о важности борьбы с терроризмом

 Польский депутат призвал взыскать с России репарации

Польский депутат призвал взыскать с России репарации
17:06   30 Июля 2018
Медиа

Россияне обсудили предложение депутат сейма Латвии раздробить РФ

Россияне обсудили предложение депутат сейма Латвии раздробить РФ

Когда российское государство распадается на малые страны по этническому составу, тогда военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы, написал депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс в Twitter.

Так латвийский политик прокомментировал пост, посвященный писателю Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна СССР. Владимир Николаевич умер от сердечного приступа в ночь с пятницы на субботу в возрасте 85 лет.

 

 

Россияне обсудили предложение депутат сейма Латвии раздробить РФ

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что депутат сейма Латвии придерживается радикальных националистических взглядов и Кирштейнса совершенно не заботит вопрос войны и мира. Возможно, подобные взгляды широко распространены в европейских странах, а латвийский депутат выразил тайные желания других политиков.

 

 

 

 

 

 

Россияне обсудили предложение депутат сейма Латвии раздробить РФ

Сенатор Франц Клинцевич напомнил о серьезном европейском кризисе после распада Югославии. По его словам, если аналогичная ситуация случится с РФ, тогда катастрофические последствия коснутся всех, включая и маленькую Латвию. Единая РФ — гарант безопасности европейских стран.

«Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае останется без хозяина»,  — заключил Клинцевич.

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #латвия #общество #кирштейнс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...